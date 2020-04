Wat met corona in conflictzones? Artsen Zonder Grenzen lanceert internationaal noodfonds, ook Unicef trekt aan alarmbel

Ook VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR ziet grimmige voortekenen voor de meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht. Met de vele quarantainemaatregelen en gesloten grenzen zitten velen compleet vast. Ook de hulpverleners geraken niet altijd meer ter plaatse.

"Veel vluchtelingen wonen in dichtbevolkte kampen of in armere stedelijke gebieden waar met een slechte gezondheidszorg en nauwelijks zuiver water en sanitaire voorzieningen", zegt Hoog Commissaris Filippo Grandi. Toch probeert UNHCR de ergste noden te lenigen en op verschillende plaatsen aan preventie te doen . In Brazilië bijvoorbeeld, hebben UNHCR en zijn partners een isolatieplaats opgericht in Boa Vista. Daar kunnen verdachte gevallen van Venezolaanse vluchtelingen en migranten worden apart gehouden. UNHCR deelt er ook 1.000 hygiënische kits uit voor de plaatselijke inwones in Belem en Santarem.



“Onze grootste zorg is de uitbraak van covid-19 op plaatsen waar mensen in erbarmelijke omstandigheden leven zoals in vluchtelingenkampen of conflictgebieden, waar toegang tot gezondheidszorg al zeer moeilijk is. Als het virus zich daar openlijk begint te verspreiden is het bijna onmogelijk om het tegen te houden.”, zegt Brice de le Vigne, van Artsen Zonder Grenzen.

Dat er zoveel grenzen dicht zijn, is voor UNHCR een bijkomend probleem. De VN-organisatie probeert plaatselijk aan levensnoodzakelijke middelen te geraken of luchtbruggen met voedselhulp te organiseren. Zo werd er onlangs nog meer dan 100 ton noodhulp en medisch materiaal overgevlogen naar Tsjaad en naar Iran.