UZ Gent opent nieuwe polikliniek voor corona consultaties

De nieuwe polikliniek in het UZ Gent bevindt zich in tijdelijke containers naast de spoedafdeling. “Zo moeten mensen het ziekenhuis niet door en wordt het virus zeker niet overgedragen op andere mensen”, legt infectiespecialist De Scheerder uit. “Het is ook handig om dicht bij de spoeddienst te zitten, als er complicaties zijn, kunnen we snel ingrijpen via de spoeddienst.”

Het UZ Gent verwacht dat ook andere ziekenhuizen zo'n polikliniek zullen openen. “Ontslagen coronapatiënten moeten opgevolgd worden, maar ze moeten ook gescheiden blijven van andere patiënten.”