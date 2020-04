Zwaairoute bij zorgcentrum in Zonnebeke

De bedoeling van de zwaairoute is dat de bewoners iemand zien passeren en wat beweging zien rond het zorgcentrum. De senioren zwaaien terug, coronaveilig vanachter het glas. "We kunnen geen vaste uren afspreken, want dan komt er misschien te veel volk in één keer. Wanneer mensen langskomen, is er veel kans dat zij ook iemand zien die zij kennen. Maar dat kunnen we natuurlijk niet garanderen."

Buurtbewoner Arne Vanneste deed het tochtje al twee keer met zijn zoon en dochtertje. "De eerste keer was er misschien een koffieklets want er zwaaide bijna niemand terug. Maar de tweede keer wuifden ze al veel meer naar ons."