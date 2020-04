103 doden in maart in Syrië: de minst bloedige maand van de burgeroorlog

De plotse vermindering is vooral het gevolg van het bestand dat voor Idlib is afgesproken tussen Rusland en Turkije. Nochtans leek er in februari een echte confrontatie aan de gang toen het Syrische leger, gesteund door Russische vliegtuigen, oprukte in Idlib en er daarbij Turkse militairen omkwamen. Turkije heeft observatieposten in Idlib.

Dat bestand wordt dus vrij goed nageleefd, maar tegelijk groeit de vrees voor de gevolgen van het coronavirus en dat bij alle strijdende partijen. Officieel zijn er in Syrië slechts enkele gevallen bekend, maar dat komt mogelijk omdat er weinig getest wordt en in vele gevallen is de medische infrastructuur zo goed als volledig verwoest. Internationale hulporganisaties vrezen vooral dat het virus zou uitbreken in overbevolkte vluchtelingenkampen in het land en in grote gevangenissen zoals dat van al-Hol waar Syrische Koerden hun gevangenen van de terreurgroep IS hebben samengebracht. Daar zitten mensen erg dicht op elkaar gepakt.