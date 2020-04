"Killing in the name" van Rage Against the Machine is het ultieme Afrekeningnummer  

dEUS is met voorsprong de meest succesvolle Belgische band in de lijst. "Het is nu wel al lang geleden, maar ik herinner me nog dat dat heel spannend was", vertelde Tom Barman vanochtend op Studio Brussel. "Er waren momenten dat het voor dEUS een beetje zottekes werd." Nu roepen veel Belgische bands via social media op om hen in De Afrekening te stemmen, maar in de jaren 90 was daar nog geen sprake van. "Ik denk niet dat we dat hebben gedaan."

Volgens Tom Barman zijn Studio Brussel en De Afrekening erg belangrijk voor artiesten. "Als je veeleer in de alternatieve hoek zit, is het heel belangrijk om gedraaid te worden op Studio Brussel. Alternatieve bands moeten het ook niet hebben van de officiële hitlijsten. Dus als je dan in De Afrekening staat, betekent dat wel iets. Er wordt ook gestemd door de luisteraars. Het is zeker niet iets om lacherig over te doen. Je hebt dat nodig."