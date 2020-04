Aantal vastgoedtransacties daalt fors door coronacrisis

In de periode van 1 januari tot en met 17 maart was er een lichte daling van het aantal vastgoedtransacties op nationaal niveau, -0,4 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. In Vlaanderen was de daling groter, -3,3 procent.

Die cijfers waren wat we verwacht hadden, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “In de laatste maanden van 2019 was er in Vlaanderen een hevige, maar tijdelijke vastgoedpiek omwille van de aangekondigde afschaffing van de woonbonus."

"Vanaf eind november begon het aantal dossiers te dalen, en - zoals verwacht - heeft dit zich doorgezet in de eerste maanden van dit jaar. Al bij al was de terugval in een eerste fase relatief beperkt. De daling met 3,3 procent leek eerder een logische correctie van de markt."