Angst bij zwangere vrouwen voor coronavirus in ziekenhuizen leidt tot meer aanvragen voor thuis bevallen

In de meeste ziekenhuizen kan de partner nog wel bij de bevalling aanwezig zijn, maar moet hij of zij in het ziekenhuis blijven. Eens naar buiten mag hij of zij niet meer terugkeren. Bezoek is ook niet toegelaten. "Voor sommige koppels wordt dat zo een heel rustige periode", zegt Reyns. "Zeker als het een eerste kindje is, kunnen zij drie dagen zonder bezoek en in alle rust op de kraamafdeling verblijven. Sommige ziekenhuizen sturen er ook op aan dat de vrouwen sneller naar huis gaan. Belangrijk is dat de vroedvrouw er dan is om de jonge ouders te begeleiden en die unieke periode zo normaal mogelijk te laten verlopen."