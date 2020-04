Bakker uit Geetbets bakt bloesembrood "om afgelaste bloesemwandelingen te compenseren"

De komende weken zullen de fruitbomen weer in bloei staan. Hét moment van het jaar waarop duizenden mensen naar de Hagelandse fruitstreek trekken om te wandelen tussen de bloesems. Maar door de coronacrisis worden er geen bloesemwandelingen georganiseerd. Als troost is er het bloesembrood van bakker Erika Vanvuchelen: "Het is een boerenbrood waar we een verse Jonagold appel aan toegevoegd hebben. We gebruiken nu appels van fruitteler Healthy Fruit in Zoutleeuw, maar het is de bedoeling dat we ook fruit van andere telers uit de streek gaan gebruiken."