Bedrijf uit Deinze ontwikkelt app om files aan supermarkt te vermijden: “Je kan ook zien of het wc-papier op is”

“De app "Shop Safe” is eigenlijk een soort “Waze” voor supermarktbezoekers”, vertelt Bart Muskala. De navigatieapp “Waze” houdt autobestuurders op de hoogte van files en ongelukken op de weg. "Shop Safe" doet eigenlijk hetzelfde, maar dan in de supermarkt. “We berekenen de drukte in de winkel aan de hand van de signalen van telefoontoestellen”, gaat Muskala verder. “Als er veel telefoons op hetzelfde moment in de supermarkt zijn, krijgen we die anonieme gegevens binnen en worden die verwerkt in onze app. Via een kleurencode laten wij dan zien hoeveel bezoekers een bepaalde plek heeft. Zo kan de gebruiker van de app te weten komen of hij of zij beter een ander moment terug komt, of een winkel verder gaat.”