Beperkte uitbreiding voucherregeling reizen: terugbetaling mogelijk na 12 maanden

Belangrijk: Belgen die rechtstreeks in Frankrijk hebben geboekt vallen wél onder die meer uitgebreide, Franse maatregelen. Een apart geboekt hotel of een reservering voor een museum wordt daar ook gecompenseerd met een waardebon.



"Koffiedik kijken naar komende weken en maanden"

In Frankrijk krijgen reizigers in de eerste 3 maanden een soortgelijke reis voorgesteld van hun touroperator. Is dat volgens minister Muylle een interessant oplossing? Reizen dreigen nu duurder te worden, en met die waardebon ga je volgend jaar waarschijnlijk niet exact zelfde reis kunnen boeken. "De coronamaatregelen gelden voorlopig tot eind april. Ik durf nu naar de consument toe geen alternatieven voor te stellen voor binnen dit en drie maanden."

Het is nog koffiedik kijken naar wat er de komende weken en maanden gaat gebeuren. "Gaan alle grenzen terug opengaan? Naar waar gaan we kunnen reizen? Dan moeten we misschien binnen drie maanden tegen diezelfde consumenten zeggen dat het voorgestelde alternatief toch niet kan doorgaan."

Je mag het voorgestelde alternatief trouwens ook weigeren. "Het lijkt ons logischer om de cheque vrij te mogen besteden. Zo kan de consument zelf bij de reisorganisator bekijken welke nieuwe reis ze willen boeken met hun cheque. Dat moet niet dezelfde reis als gepland zijn. En als er dan na 12 maanden geen mogelijkheid was om opnieuw op reis te gaan, wordt je vakantie terugbetaald."

Overleg met TestAankoop

"We hebben een paar weken geleden die beslissing genomen omdat het water aan de lippen stond van onze reissector. Vergeet niet dat we een aantal maanden geleden ook het faillissement van Thomas Cook nog hebben gehad. We waren ook daarvoor nog volop pakketreizen aan het terugbetalen. We wilden zuurstof geven aan die sector en daarom hebben we die beslissingen genomen. Ik sta daar ook nog steeds achter. Maar we zijn intussen een paar weken verder. We zien ook hoe buurlanden het aanpakken. Elk land is anders. Maar we blijven in overleg met de sector en krijgen ook allerlei signalen en vragen van consumenten. Vandaar deze aanpassing."

Er zal vandaag ook nog overlegd worden met consumentenorganisatie TestAankoop. Waren zij niet beter meteen betrokken geweest? "We hebben toen heel snel moeten schakelen. We hebben op één, twee dagen tijd die beslissing moeten nemen. In Duitsland wordt nu 1,8 miljard euro staatssteun aan TUI gegeven om hen overeind te houden. Dus we moesten snel beslissen. Er is de afgelopen weken veel overleg geweest met de reissector. Er zijn ook contacten geweest met TestAankoop. Dat doen we vandaag opnieuw. We zijn vragende partij om met iedereen te blijven overleggen en we gaan dat ook doen. Maar het zijn moeilijke omstandigheden en we hopen ook op wat solidariteit, zowel van de sector als de consumenten."