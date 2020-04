Bewoners blijven binnen: wilde geiten 'veroveren' badplaats in Wales

"Oh nee, het is eindelijk een feit: de dieren nemen de wereld over!" En met die dieren bedoelt de Britse nieuwswebsite The Guardian dan de wilde geiten die normaal rond de heuvels nabij Llandudno, in Wales, vertoeven, maar de afgelopen dagen rondslenterden in de verlaten straten van de badplaats. De inwoners worden immers aangemaand om binnen te blijven en daardoor zien de geiten hun kans schoon om Llandudno wat beter te leren kennen. En intussen te genieten van het groen dat er groeit.