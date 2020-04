BNP Paribas wil bijna 2 miljard van Belgische dochter naar Frankrijk halen

Net als de voorbije jaren is BNP Paribas Fortis van plan om het grootste deel van haar winst uit te keren aan de Franse moedergroep. Dat meldt De Standaard. De groepswinst van de Belgische dochter bedroeg vorig jaar 2,2 miljard. De Fransen zouden kunnen rekenen op 1,9 miljard uit haar Belgische dochter. Maar de Belgische vennootschap omvat ook heel wat internationale activiteiten van BNP Paribas, zoals die in Turkije en Luxemburg. En ook de leasingmaatschappij Arval, actief in 28 landen, valt onder BNP Paribas Fortis.