Burgemeester van Oostende Bart Tommelein thuis met corona

Gelukkig zijn de symptomen erg mild. "Vorige week voelde ik mij een paar dagen wat minder, maar dat is overgegaan. En verder niks. Het zou nu wel kunnen dat ik meer last krijg, dan moet ik terug contact opnemen met de dokters. Maar voorlopig gaat het. Ik en mijn gezin moeten nu 10 dagen in volledige isolatie thuis blijven." De burgemeester blijft ook gewoon doorwerken. "Waarom niet? Zolang ik mij goed voel kan ik zonder problemen doordoen via internet en Skype."