"Met deze shocktherapie zetten we een stapje in de goede richting": deze denkers blikken vooruit naar de tijd na corona

Eva Meijer is beeldend kunstenaar, filosoof, schrijver en singer-songwriter. Deze crisis gaat over verbondenheid, vindt ook zij. De mens is geen uitzondering in de natuur, maar hangt nauw samen met andere dieren en met het grotere geheel. Hoe we daar nu mee omgaan is een oefening voor de klimaatramp die ons te wachten staat. Maar voor u nog depressiever wordt: Eva Meijer vindt het wel positief dat we in zeer korte tijd in staat zijn om ons gedrag te veranderen, als het moet. En dat we troost vinden. In muziek of in "de koolmezen in de tuin."