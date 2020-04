Corona in de wereld: (Wit-)Rusland en Centraal-Azië, waar sterke leiders maar langzaamaan overstag gaan

Tot twee weken geleden zei de Russische president Vladimir Poetin dat in Rusland alles onder controle was, nu is bijna het volledige land in lockdown. In de Centraal-Aziatische landen zijn ook pas sinds kort maatregelen aangekondigd, hoewel Turkmenistan het bestaan van het virus simpelweg ontkent. Ook Wit-Rusland maakt zich officieel geen zorgen, de president heeft het over een "psychose". En in het conflictgebied in Oost-Oekraïne zijn alle winkels en bedrijven gewoon nog open. In veel gebieden in het oosten lijken leiders moeilijk te kunnen toegeven dat het coronavirus ook bij hen lelijk huishoudt.