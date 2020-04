Coronamaatregelen in serviceflats Zorgbedrijf Antwerpen versoepelen weer

Waar nog met klassieke sloten wordt gewerkt, worden die vervangen en krijgen de bewoners nieuwe sleutels. Die mogen, net als badges, niet doorgegeven worden. Dat zal gecontroleerd worden en misbruik wordt bestraft. Binnen het complex, zowel in de gebouwen als op de terrassen en in de tuinen, moeten de bewoners de nodige afstand bewaren. Erkende hulpverleners moeten zich op voorhand nog altijd registeren voor ze een flat binnengaan.

Daarnaast mag er nu ook weer één mantelzorger per bewoner binnen. Ook die moet zich registreren en het moet altijd dezelfde zijn. Familieleden of vrienden die mekaar willen afwisselen kan dus niet. Anderen die boodschappen of pakjes wil bezorgen, kunnen die na afspraak laten afgeven in het dienstencentrum.

Bewoners die besmet zijn met het coronavirus worden ook verplicht om dat te melden.