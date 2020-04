Ziekenhuishygiënist uit Tielt: "Beschermkledij juist uittrekken is bijna even belangrijk als er aan doen"

Afgelopen weekend heeft in woonzorgcentrum Amphora in Wingene een volledig leefgroep van 17 bejaarden en drie medewerkers positief getest. In de volgende dagen bleef het aantal nog oplopen. Amphora is een van de 10 West-Vlaamse woonzorgcentra van de groep GVO. Frederik Van Hoecke is microbioloog en ziekenhuishygiënist in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Hij legde tijdens een skypeconferentiegesprek uit hoe het personeel van GVO het veiligst omgaat met bejaarden die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus.