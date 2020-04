Coronavirus verlamt ook Amerikaanse vliegdekschepen en marinebasis in de Stille Oceaan

Dat heeft dus ernstige gevolgen voor de Amerikaanse positie en veiligheid in de Stille Oceaan, zeker in het westen daarvan. Die hangt voor een groot deel af van de vliegdekschepen en de bijhorende vloten en van VS-bases in onder meer Guam en Japan. Vergeten we ook niet dat de VS ook steunt op basis en troepen in Zuid-Korea en ook daar coronavirus is uitgebroken bij een aantal militairen.

Dat houdt dus een ernstige -zij het wellicht tijdelijke- verzwakking in tegenover potentiële bedreigingen zoals China, Rusland en Noord-Korea. Anderzijds worden die laatsten ook bedreigd door de epidemie. Zo is het niet bekend of het virus ook Chinese militairen en bases heeft aangetast.

Uiteraard is het virus niet beperkt tot de Stille Oceaan. Het Pentagon is om begrijpelijke redenen karig met informatie over hoe het virus elders de militaire strategie ondermijnt, maar mogelijk heeft dat ook gevolgen voor andere gebieden waar Amerika een hoofdrol speelt. Vandaag overleggen de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van de NAVO -zij het virtueel- over het coronavirus en de gevolgen voor de veiligheid.