De "gezichten van de crisis" verschillen van land tot land: wie is het beste geplaatst? 

In de Verenigde Staten is dat toch wat anders. Dokter Anthony Fauci wordt weleens de "Amerikaanse Marc Van Ranst" genoemd, maar hij is minder het gezicht van de crisis in de VS dan Marc Van Ranst dat is in Vlaanderen. Dat komt omdat Fauci de spotlight te allen tijde moet delen met president Donald Trump, en vaak in zijn schaduw terechtkomt. Fauci heeft zelf al meerdere keren zijn frustratie geuit, omdat hij de president soms publiekelijk moet tegenspreken.