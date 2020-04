Dansen in quarantaine: Walter De Donder en dochter Julie doen het je voor

Dat Walter De Donder meerdere talenten heeft, mag blijken uit zijn professionele loopbaan. Bij het grote publiek is De Donder gekend als Kabouter Plop en als Meneer de burgemeester in Samson en Gert. Sinds 2011 combineert hij het acteren met zijn functie als burgemeester voor CD&V van Affligem. Maar nu ontpopt hij zich op sociale media ook als een volleerd danser.

In filmpjes op zowel Instagram en TikTok zie je zijn dochter Julie De Donder en hij, heupwiegend zij aan zij, terwijl ze synchrone danspasjes uitvoeren op R&B-muziek. Walter en zijn dochter noemen zichzelf 'Duo De Donder'.

"Mijn dochter Julie zingt en danst veel", vertelt De Donder in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ze had me al meermaals gevraagd of ik niet eens mee wilde dansen. Maar ik vond mezelf daar te oud voor. Tot ik op een gegeven moment bij mezelf dacht dat het misschien niet zo slecht zou zijn om mee te zijn met de nieuwe, sociale media en met de jeugd. Ik heb dan toegezegd op voorwaarde dat ik het fysiek zou aankunnen!" En zo geschiedde. "Dat is nu drie weken geleden. Intussen hebben we al vijf dansfilmpjes gemaakt en gepost."