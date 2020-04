Minister De Croo: "Als we Italië en Spanje niet helpen, zullen de gevolgen ook voor ons zwaar zijn"

De Croo kijkt ook ontevreden terug op de stemming in de Raad van de Europese Unie vorige maandag, over een investeringspakket van 37 miljard euro om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. België onthield zich als enige land bij de stemming, omdat Vlaanderen het niet eens is met de verdeelsleutel, waardoor het grootste deel van het geld voor ons land naar Wallonië gaat. "We hebben daar geen goede beurt gemaakt. De verdeling van dat fonds zit inderdaad niet goed. Men heeft zich gebaseerd op een verdeelsleutel die al bestond, omdat men snel wilde gaan. Dat was niet goed. Maar anderzijds voel ik me er ook niet gelukkig bij dat wij ons als enige land onthouden hebben. Voor ons maken die middelen (samen 66 miljoen euro, nvdr) niet zoveel verschil, tegenover het miljard dat we zelf hebben vrijgemaakt. Onze houding is dan een beetje een schandvlek. En de discussie moet ook niet gaan over hoe dat potje verdeeld wordt. Ze moet gaan over hoe we ervoor kunnen zorgen dat Spanje en Italië niet compleet aan de grond geraken. Want daar hebben we veel meer aan te verliezen."

De minister van Financiën kondigde ook aan dat België zich zal verzetten tegen de plannen van de Franse bank BNP Paribas om 2 miljard van haar Belgische dochteronderneming BNP Paribas Fortis naar Frankrijk te halen, om ze daar als dividend uit te keren. "Wij zullen onze stem als aandeelhouder zeker laten horen in de raad van bestuur. Maar tegelijk vind ik wel dat de financiële sector in ons land al een enorme inspanning doet, door bijvoorbeeld de leningen voor particuleren en bedrijven 6 maanden op pauze te zetten."

Herbeluister hieronder het gesprek met minister De Croo in De ochtend