Download nu alle EDUboxen van VRT NWS

EDUbox Artificiële intelligentie : Heel wat mensen komen nu al dagelijks in contact met artificiële intelligentie (AI), vaak zonder het te beseffen. Maar wat is AI precies? En hoe werkt het dan? De meest recente EDUbox van VRT NWS helpt je al een eind op weg.

EDUbox Nepnieuws: Uit onderzoek van Arteveldehogeschool (2018) bij Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar blijkt dat jongeren moeilijk nepnieuws herkennen. Het is dus belangrijk om jongeren te informeren over nepnieuws en hen de juiste tips en tricks aan te reiken om nepnieuws te ontmaskeren.

EDUbox Democratie: VRT NWS en het Vlaams Parlement sloegen in aanloop naar de verkiezingen van mei 2019 de handen in elkaar om leerlingen te informeren over politiek en democratie met de EDUbox Democratie.

EDUbox Data in de pers: Met deze EDUbox maak je kennis met de journalistiek van datagedreven verhalen: de datajournalistiek. Want bij de redactie van VRT NWS voelen we elke dag dat het belangrijker wordt om verhalen te zoeken in de cijfers.