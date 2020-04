Duizenden viooltjes te koop op oprit

Wim Vansteenkiste exporteert zijn bloemen vooral naar het buitenland. De viooltjes waren bedoeld voor Duitsland, maar door de coronacrisis moest de lading terug naar Sint-Eloois-Vijve. De kweker heeft nu een deel van de bloemen op zijn oprit gezet. Voorbijgangers mogen voor vijf euro een paletje meenemen.

“Zelfs daar zien we dat er mensen zijn die ze gewoon meenemen zonder te betalen. Het was al een druppel op een hete plaat, deze oplossing, maar op die manier wordt het nog minder”, zegt Vansteenkiste. En toch, de solidariteit en het medeleven van de buren, klanten en mensen op sociale media, zijn groot.

Ondertussen probeert Wim de bloei van zijn andere plantjes, in de serre, zoveel mogelijk te vertragen. Maar hoe moet het nu verder? Zijn er oplossingen of alternatieven voor het bedrijf? Wim Vansteenkiste ziet het even niet.