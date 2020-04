Belgische kledingketen E5 Mode vraagt bescherming tegen schuldeisers aan

Maar de coronacrisis stak daar dus een stokje voor: "Ik had nooit gedacht om binnen de kortste keren in de meest ingrijpende gezondheidscrisis sinds mensenheugenis te belanden. Als ik dit vooraf had geweten, was ik er wellicht niet aan begonnen. Maar ik ben niet van plan de handdoek in de ring te gooien. Ik apprecieer enorm het harde werk van alle medewerkers de afgelopen maanden, want we waren op goede weg om het tij te keren", zegt Helderweirt.