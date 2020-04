"Een onzichtbare vijand": drie Italianen getuigen over hun angst, woede en verdriet door corona

Pierangelo Paganelli woont in Bergamo, de zwaarst getroffen stad van heel Italië. Giovanni Panzeri woont in Piacenza, vlak bij het stadje waar de hele uitbraak begon. Allebei werken ze in de voedingssector, een noodzakelijke sector, en dus wordt er nog altijd doorgewerkt. Luca Franzese is acteur, hij speelde mee in de bekende Italiaanse maffiareeks Gomorra. Hij woont in Napels en stuurde al eerder een filmpje de wereld rond. Aan ons stuurde hij een nieuwe getuigenis.

Alle drie vertellen ze over een bijzonder ernstige en soms ook hopeloze crisis, die angst meebrengt, en veel verdriet. Maar ook doffe gelatenheid en woede. Dat laatste vooral in het zuiden van het land, dat tot nu toe minder hard is getroffen. Maar iedereen houdt er zijn hart vast, want de gezondheidszorg is er ondermaats en het vertrouwen in de overheid zo goed als onbestaande.