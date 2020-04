Eén op de vijf MNM-luisteraars heeft nog fysiek contact met vrienden, zes op de tien willen terug naar school

Echt heel optimistisch over de toekomst zijn de MNM-luisteraars niet. 46% van hen geeft aan dat ze bang zijn voor de toekomst, 67% vreest dat zij of hun familieleden ziek worden door het coronavirus. Kawtar Ehlalouch: "Niemand kan veel duidelijkheid geven over wat er nog zal gebeuren. De maatregelen zijn al eens verlengd, we weten niet of dat nog eens zal gebeuren. En hoe zal het leven zijn na deze epidemie? Niemand weet het." Dat geven ook de jongeren aan. 77% is bang dat deze maatregelen nog heel lang zullen duren.