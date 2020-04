Europese landen werken samen aan smartphone-app die waarschuwt voor mogelijke coronabesmetting

Op dit moment zijn er in verschillende andere landen al dergelijke applicaties, onder meer in Singapore. In Oostenrijk heeft het Rode Kruis enkele dagen geleden een gelijkaardige app ‘Stopp Corona’ gelanceerd. In beide landen zijn de applicaties niet verplicht. Door contacten tussen mensen virtueel in kaart te brengen, kan zo’n applicatie helpen om de verspreiding van het coronavirus te beperken: “Tot er een vaccin beschikbaar is, kan een verdere uitbraak vermeden worden door patiënten uitgebreid te testen en hun contacten snel te isoleren”, klinkt het bij de initiatiefnemers.