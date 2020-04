Finalist Kamp Waes bedenkt online versie van paasvakantiekampen 

De paasvakantie staat voor de deur, maar jeugdkampen zijn er niet door de coronacrisis. Aaron Vanneste: "Er zijn ouders die geen inspiratie meer hebben om hun kinderen ook tijdens de paasvakantie nog bezig te houden. Na vijf dagen op berenjacht te zijn geweest, zijn ze uitgespeeld. En daarom heb ik voor hen iets bedacht."

Met zijn evenementenbureau Avanco Events organiseert Aaron normaal gezien avontuurlijke kampen tijdens de paasvakantie. Nu komt hij met een alternatief op de proppen. "Ik zal op Facebook en Instagram filmpjes posten met thuisopdrachten voor kinderen. Ze moeten die zelf - dus zonder hulp van de ouders - uitvoeren."

Wie "Kamp Waes" zag, herinnert zich nog wel dat Aaron circusartiest is. Enkele van die opdrachten hebben dan ook met circus te maken. "Ik laat kinderen jongleren. Of ze moeten zelf de jongleerballetjes maken. Er zijn ook andere opdrachten bij, zoals een hindernissenparcours in de leefkamer bouwen."

In "Kamp Waes" werd duidelijk dat Aaron van avontuur houdt. "In het televisieprogramma haalden Fly en Stijn de deelnemers uit hun comfortzone. Dat is ook wat ik wil bereiken met die thuisopdrachten. De kinderen moeten iets doen wat ze nog nooit gedaan hebben. Maar we houden het natuurlijk veilig."