Gent opent digitaal rouwregister voor coronaslachtoffers

Na het afsluiten van het register, worden alle boodschappen overgemaakt aan de archiefdienst van de stad. Als ‘stille getuigen’ van deze ingrijpende periode. “Rouwen en afscheid nemen in tijden van corona is door de huidige maatregelen extra moeilijk”, besluit Mieke Van Hecke (CD&V), schepen van Burgerzaken en Protocol. “Met dit digitale rouwregister willen we onze inwoners bijstaan in hun verdriet en hen de kans geven om een boodschap van solidariteit, troost of steun te delen.”