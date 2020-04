Getoeter en fonteinen in de Antwerpse haven voor de zorgsector en voor wie de haven draaiende houdt

Er waren ook schepen die water in de lucht spoten en de kleinere bootjes draaiden ook rondjes op het water. Dat gebeurde allemaal als bedanking voor iedereen die helpt om de haven draaiende te houden, maar ook voor de zorgverleners en alle andere helpende handen.

Intussen probeert het Antwerpse havenbedrijf een overzicht te krijgen van welke bedrijven in de problemen komen met hun opslagcapaciteit. Door de coronacrisis vertraagt de economie en is er veel minder vervoer van goederen uit de haven naar de bedrijven. Daardoor verkleint de opslagruimte in de haven. Op dit ogenblik zijn er nog nergens problemen maar daar zou de komende weken verandering in kunnen komen. Het havenbedrijf is dan ook op zoek naar bijkomende opslagcapaciteit in ongebruikte loodsen en magazijnen maar de mogelijkheden blijken beperkt.