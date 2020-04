Hendrik Vos over houding Nederland in Europese coronacrisis: "Straks moeten ze chrysanten verkopen in plaats van tulpen"

"We hebben hetzelfde gezien met de oliecrisis in de jaren 70. Overal in Europa leken fabrieken, staalbedrijven, scheepsbouw, enfin, alles ineen te storten. Elk land probeerde maatregelen te nemen om de eigen sectoren te steunen. Het was een wereldwijde crisis zonder weerga omdat iedereen de problemen naar andere landen aan het duwen was of de problemen in andere landen minstens erger maakte."