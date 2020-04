Rust baart huisartsen zorgen: "Wie zich ziek voelt, mag ons bellen, ook als het niet om coronaklachten gaat"

"In sommige huisartsenpraktijken is het op dit moment erg rustig. Net zoals de ziekenhuizen, hebben we in veel praktijken de organisatie helemaal omgegooid en doen we nu veel meer telefonische raadplegingen. Daardoor is het aantal patiënten dat langskomt sterk gedaald. Dat was ook ons doel: we wilden ruimte creëren om coronapatiënten te kunnen opvangen, maar wilden ook voldoende ruimte behouden om andere patiënten te kunnen blijven zien. Dan is het wel belangrijk dat ze tot ons blijven komen."