Ieperse coronapatiënte (37) getuigt: "Ik vreesde even voor mijn leven"

De kinderen waren al ziek geweest en toen kreeg ik koorts en hoofdpijn. Een week lang. Ik was al eens naar een triagecentrum geweest maar blijkbaar waren mijn longen toen nog niet erg genoeg aangetast. Ik werd weer naar huis gestuurd met de raad uit te zieken", vertelt Louise. "Drie dagen later kon mijn man het niet meer aanzien en heeft hij me in de auto gezet en naar de spoed gebracht."

"Daar keek het personeel raar op toen ze mijn bloedwaarden zagen. Mijn longen werkten nog nauwelijks. Ik kreeg bijna geen zuurstof meer in mijn bloed. Ik werd meteen naar de intensive care gebracht en kreeg een zuurstofmasker op. Om de twee uur werd ik gecontroleerd."

"Ik heb me thuis stoer gehouden, maar eens op de intensieve zorgen werd ik bang", zegt Louise. "Ik heb op het punt gestaan om filmpjes op te nemen voor mijn kinderen. Om afscheid te nemen. Ik dacht dat ze mij niet meer gingen terugzien. Het heeft 24 uur geduurd voor die angst begon weg te ebben en het vertrouwen terugkwam. Ik begreep dat ik op de best mogelijke plek was en omringd werd door de beste specialisten om beter te worden."

Beluister hieronder het gesprek met Louise op Radio 2 West-Vlaanderen: