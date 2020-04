Koelwagen naast ziekenhuis Pelt doet dienst als mortuarium

Een koelwagen aan een ziekenhuis is op zich niet zo gek. Maar in deze tijden valt het wel op, zeker als hij er dagen blijft staan. Niet raar dus dat de patiënten van het Mariaziekenhuis in Pelt zich zorgen maken om de oplegger die er al een tijd aan een dienstingang geparkeerd staat. Zeker als het logo erop plots bedekt wordt.