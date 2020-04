Komieken passen voor 1 aprilgrappen

Maar toch geen 1 aprilgrappen voor deze komieken. Dat wil uiteraard niet zeggen dat ze de coronacrisis niet als inspiratie gaan gebruiken. Bert Gabriëls: "Ik maak een eindejaarsconference. Natuurlijk ga ik de coronacrisis niet overslaan. Dat is moeilijk, absoluut. Het ligt gevoelig. Maar dat is wel vaker zo met slecht nieuws in de actualiteit. Bovendien staat er niets anders in de gazet. Ik moet het wel over corona hebben."