Twee onbekende liedjesteksten van Kortrijkse volkszanger Johny Turbo ontdekt

Het stadsbestuur van Kortrijk is verrukt over de vondst. Net dit jaar zou er tijdens de Sinksenfeesten een eerbetoon zijn aan Johny Turbo, omdat de man 20 jaar geleden is overleden. Schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA): "Wij gaan als stad de Turbo Alive Band stimuleren en ondersteunen om die liedjes op te nemen. Indien het coronavirus ons zou beletten om op Sinksen dat eerbetoon te doen, dan gaan we als stad zelf initiatief nemen om een optreden te organiseren. Daar zullen we die twee nieuwe liedjes in primeur aan alle Kortrijkzanen brengen. Dat wordt eigenlijk ook een eerbetoon aan onze overleden belleman Peter Caesens."