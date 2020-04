Antwerpse kunstfotografe wil reportage maken over kwetsbaarheid tijdens corona

Kunstfotografe Ingeborg Selleslaghs was al een tijdje bezig met de kwetsbaarheid van de mens. Nu wil ze een reportage maken over het coronavirus. “Ik wil foto’s maken van iedereen: van slachtoffers, van patiënten, van mensen in woonzorgcentra, van hulpverleners”, vertelt ze op Radio 2 Antwerpen.

Ingeborg wil foto’s maken van gebeurtenissen of situaties die niet worden getoond op televisie. Daarvoor moet ze natuurlijk wel toegang krijgen tot ziekenhuizen of serviceflats. “Ik contacteerde al een woonzorgcentrum. Daar zijn de maatregelen nog maar recent strenger geworden, dus daar kan ik geen foto’s meer gaan nemen”, vertelt ze. “Ik hoop via de media toch een oplossing te vinden.”

Ingeborg verzekert dat ze niet dicht bij mensen moet zijn om goede foto’s te trekken. “Ik kan makkelijk acht meter afstand houden en ik zou me dan helemaal inpakken om me te beschermen”, zegt ze.