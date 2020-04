Leuke opdracht in coronatijden: leerlingen bouwen kartonnen huisjes voor groot dorp

Leraar Kris Vanzeer kwam op het idee. "We hebben een klein schooltje, met zo'n 150 leerlingen. Als iedereen thuis zo'n huisje maakt, kunnen we eenmaal weer samen een groot dorp maken. Het is fijn om ermee bezig te zijn en ook iets om naar uit te kijken!" De huisjes moeten niet groot zijn. "Een playmobil mannetje moet net door de deur kunnen." De leerlingen kunnen aan de slag met karton dat ze thuis vinden, ze moeten zeker niet naar de winkel om een doos te zoeken. Het is ook heel vrijblijvend. "Ik zat thuis met mijn dochter", zegt Vanzeer. "En ik dacht dat het voor haar ook fijn zou zijn om iets te knutselen. Maar niemand moet zich verplicht voelen." Het dochtertje heeft intussen al flink gewerkt aan haar huisje.

