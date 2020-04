Baby van 6 weken sterft aan gevolgen van coronavirus in VS, tennistornooi van Wimbledon gaat niet door

Nu een groot deel van de wereldbevolking thuis zit, verandert ook de manier waarop mensen de muziekstreamingdienst Spotify gebruiken. Zo zijn meer mensen begonnen met het maken van gezamenlijke playlists en voegen ze vaker liedjes aan hun playlists toe die rustiger of instrumentaal zijn. Ook kinderliedjes en klassieke muziek worden opvallend meer beluisterd.

Nu live concerten en tournees op grote schaal zijn afgelast, zijn veel artiesten virtueel gaan optreden via livestreams. Zij zien dat hun fans daarna naar hun account op Spotify doorstromen om nog meer muziek van hen te horen, zoals dat ook gebeurt na "gewone" concerten.

Ook het succes van podcasts in de categorieën lifestyle en gezondheid, of podcasts met de woorden "koken" of "recepten" in de beschrijving, valt op. Daarnaast zijn de streams van hardloop-, yoga-, natuurgeluiden- en meditatiepodcasts toegenomen.

De liedjes die de Italianen en Spanjaarden al enkele weken vanop hun balkons zingen ter ere van de zorgmedewerkers zijn uiteraard ook goed voor heel veel streams. Het gaat dan over "Abbracciame" van Andrea Sannino, "Azzuro" en "Resistiré" ("Ik verzet me") van Duo Dinamico, dat in Spanje tijdens de lockdown het nationale lijflied geworden is.