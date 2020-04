Ludieke buttons in het West-Vlaams helpen lockdown overleven: "Ket Hed" en "Tenieme Kluchtig"

Lien Baert en Maarten Callebert zijn een creatief ondernemerskoppel uit Roeselare. Normaal gezien zijn ze in deze periode volop bezig met communiekaartjes. Maar door de coronacrisis zijn de communies en vormsels uitgesteld. En het gat dat daardoor viel, hebben ze opgevuld met een ludieke knipoog naar de lockdown.

Lien Baert: “In deze moeilijke periode willen we mensen op een grappige manier steunen. Aan de ene kant lachen we - op een respectvolle manier uiteraard - met een erg serieuze situatie. Aan de andere kant geven we aan dat het helemaal niet erg is om toe te geven dat je deze hele lockdown als loodzwaar ervaart. We ervaren allemaal moeilijke momenten, maar we proberen ook om te blijven lachen. Humor is onze hoop in bange dagen.”

Lien en Maarten maakten grappige oneliners om de lockdown te overleven. Ze zijn te lezen op buttons, mokken en kaartjes. Het zijn West-Vlaamse spreuken maar er zijn er ook in het Nederlands en het Engels. Ze gaan van "I'm not wearing pants" en "Ket hed" tot "We can do this" en "Overleef je 't nog een beetje?".

Maarten Callebert: "De buttons zijn te gebruiken als conversation starters tijdens het videobellen met vrienden, familie of collega's . Ze kunnen ook helpen om een glimlach te toveren op het gezicht van voorbijgangers, een politieagent op patrouille of de caissière van de supermarkt. De mokken zijn er om bijvoorbeeld uit te drinken tijdens de zoveelste videocall met je collega's. En als je dan ziet staan "I'm not wearing pants", is het lachen geblazen natuurlijk."