1 april! Mag je lachen met corona? Comedians passen: "Humor is uitlaatklep, maar kijk uit waarmee je lacht"

“Humor is sowieso altijd een uitlaatklep, ook in moeilijke tijden”, zegt comedian Bert Kruismans. “Maar je moet wel uitkijken hoe je ermee omgaat. Niemand zit te wachten op grappen over mensen die ziek zijn of sterven. Er zijn genoeg andere thema’s om rond te werken, zoals seks of relaties in tijden van corona.”

Kruismans is sowieso al geen grote liefhebber van aprilgrappen. “De laatste jaren hebben ze veel van hun sterkte verloren. Een aprilgrap is wat we nu fake news noemen. En daar is tegenwoordig al een constante stroom van, het hele jaar door.”