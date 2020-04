Maggie De Block over mondmaskers: "Het heeft geen zin om ze te dragen, het kan een vals gevoel van veiligheid geven"

Voor minister van Volksgezondheid én huisarts van opleiding Maggie De Block (Open VLD) is het zo klaar als een klontje. "De arts in mij zegt dat de wetenschap duidelijk is", zegt ze in "Het Journaal". "Zowel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als tal van virologen zeggen dat het geen zin heeft om ze op straat, in uw huis of in uw tuin te dragen. Het heeft wel zin als u speciale maskers draagt om mensen die door het coronavirus zijn aangetast te verzorgen, voor verzorgend personeel dus."