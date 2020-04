Lessen Koreaans in opmars dankzij populariteit Koreaanse popmuziek

Priscilla, een van de getuigen die in de Podvis "Wat vinden Vlaamse tieners zo leuk aan Zuid-Koreaanse popmuziek" (zie ook onderaan in dit bericht) aan bod komen, leerde de taal in Korea zelf. Ze volgde er les via de internationale organisatie Education First. Zij bieden taalstages aan in het buitenland.“Twee jaar geleden hebben we ook in de Koreaanse hoofdstad Seoel een school geopend, daar was veel vraag naar. In eerste instantie was het een tijdelijke school, maar het succes was zo groot, dat het nu een permanente school is geworden", geeft Haike Bruneel, marketing coördinator voor Education First Vlaanderen aan. “Korea is nu de populairste stageplek geworden in Azië, en dat is vooral dankzij de K-pop.”