Moslimexecutieve: "Moslims kunnen hun overledenen in België begraven"

Traditoneel begraven moslims hun overledenen vaak in het land van herkomst. Dat is zeker zo het geval bij bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen of de Turkse gemeenschap in Gent of in Limburg. In deze tijden van coronacrisis is dat moeilijk, zelfs onmogelijk. De grenzen van Marokko zijn dicht op dit moment, waardoor een transfer van een overledene niet mogelijk is.

Het Executief van de Moslims van België zegt nu in een officieel standpunt dat moslims begraven in België "volledig legitiem" is. Dat is een oordeel van de Raad van Theologen van die executieve. "Moslims kunnen even goed hun doden begraven op een islamitisch perceel van een openbare begraafplaats. Weet dat alleen de eerbare daad van iemand hem eerbaar maakt en niet de aarde van de begraafplaats", zo klinkt het. Een dergelijke begrafenis komt trouwens al langer en vaker voor bij ons.

Er is na verloop van tijd ook de mogelijkheid tot "ontgraven". Een overledene dus opgraven is dat, en alsnog overbrengen naar het land van herkomst. Zoiets kan als alle maatregelen na de coronacrisis afgezwakt zouden worden. "Maar dat is toch allemaal niet zo evident. Dat is een administratieve kwestie, een dure kwestie ook en dat vereist de toestemming en medewerking van een stad of gemeente", is te horen binnen de executieve.