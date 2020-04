Voor het eerst in 170 jaar opnieuw een bever in Brugge 

Het is heel uitzonderlijk dat er een bever wordt gespot in West-Vlaanderen zegt Kristijn Swinnen van Natuurpunt: "Bevers kwamen vroeger overal voor in Vlaanderen, maar de mens heeft die uitgeroeid. Vanaf 1850 waren er geen meer. Sinds 2000 zijn bevers opnieuw aan een opmars bezig in Vlaanderen, behalve in West-Vlaanderen. Daar is nu dus verandering in gekomen."