3.000 euro voor ondernemers die ondanks verlies blijven werken: alle economische maatregelen tot nu toe op een rij

De regering kondigt nu al een nieuwe "compensatiepremie" aan om meer ondernemers te laten doorwerken. Dat ligt in de lijn van eerdere verklaringen van Jambon. Hij vindt dat sommige bedrijven nu te gemakkelijk gaan voor tijdelijke werkloosheid, of het overbruggingsrecht in het geval van zelfstandigen.



De compensatiepremie moet ondernemers motiveren om aan het werk te blijven, ook in moeilijk vaarwater. Ondernemers krijgen een belastingvrije premie van 3.000 euro als hun omzet tussen halfweg maart en eind april minstens 60 procent is gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Daarbij denkt de regering speciaal aan de evenementensector, aan freelancers of aan medische beroepen (kinesisten, tandartsen, psychologen,...) die nu nog enkel dringende interventies mogen doen.

Ook bijvoorbeeld pralinewinkels, die als voedingswinkels open blijven, maar veel minder omzet draaien doordat het toerisme stilligt, zullen van de premie kunnen genieten. En het systeem geldt ook voor landbouwbedrijven waar de omzet zwaar daalt doordat er bijvoorbeeld geen seizoensarbeiders zijn.

Wat is dat precies, die compensatiepremie? Bekijk hier de video uit "Het journaal", met uitleg van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA):