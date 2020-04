Nieuwe Kempense wolf steekt als eerste Albertkanaal over

"De afgelopen dagen kregen we verschillende meldingen van mensen in de Kempen die dachten een wolf gezien te hebben. Dankzij camerabeelden van een betoncentrale uit Herentals kunnen we nu ook bevestigen dat het effectief een wolf is", zegt Jan Loos van 'Welkom Wolf' op Radio 2 Antwerpen. "Het gaat om een jongvolwassen rondzwervend exemplaar dat van het noorden van de provincie naar het zuiden trekt. Hij was eerder door Mol en Rijkevorsel getrokken. Het staat vast dat dit exemplaar niets te maken heeft met de Limburgse wolven", zegt Loos. "Noëlla en August hebben in Limburg een vast territorium gevonden. Deze jonge wolf is een zwerver op zoek naar een eigen leefgebied. De exacte locatie van zijn laatste verschijning vertellen we om veiligheidsredenen niet."