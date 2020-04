Op zoek naar een leuke bezigheid "in uw kot"? Beluister de podcasts van VRT NWS

Podcasts - een audiobestand dat je onder meer kan beluisteren via je smartphone of mp3-speler (vandaar ook de naam: een samentrekking van iPod en broadcast) - zijn hot. Dat je ze kan beluisteren waar en wanneer je maar wil, is in deze tijd van corona en sociale isolatie mooi meegenomen. Bovendien kan je kiezen tussen een breed aanbod, wereldwijd.

Werd je vakantietrip geannuleerd, wil je even ontsnappen aan het eindeloze entertainen van je kinderen of aan het gezeur van je ouders: duik dan in de podcasts van VRT NWS. Je vindt ze op Spotify, op Apple Podcasts of Google Podcasts, of via een andere podcast-app op je smartphone.