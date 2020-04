Peace Village Mesen wordt klaargemaakt om coronapatiënten op te vangen

Het grootste schakelcentrum in West-Vlaanderen komt in Zuienkerke. Dat in Peace Village in Mesen is het kleinste, met een capaciteit van 40 bedden. Het is wel zeer geschikt omdat patiënten er in afzonderlijke bungalows terecht kunnen. Dokter Pol Sansen van Poperinge: "Er zijn geen gangen tussen de kamers of binnenruimten waar het virus kan blijven hangen. Ook om te reinigen en te ontsmetten is het zeer praktisch."