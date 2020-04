Politie Westkust vraagt om aanwezigheid van tweedeverblijvers te melden

"De politie heeft dus een kliklijn", reageert iemand met een tweede verblijf in De Panne vanuit zijn domicilie. "Het begint stilaan op een heksenjacht te lijken. "Maar de politie bekijkt dat anders, zegt Ine Deburchgraeve van de PZ Westkust: "We zijn genoodzaakt om mensen te laten bellen omdat we merken dat er nog steeds veel tweedeverblijvers naar hier komen."

"Ze komen 's nachts, langs sluipwegen of met het openbaar vervoer. We gaan telkens ter plaatse, vragen hen om te vertrekken en maken een proces-verbaal op. We kunnen ook niet met ons laten sollen want we merken dat bepaalde tweedeverblijvers heel inventief zijn. Maar ze moeten begrijpen dat ze uiteindelijk toch tegen de lamp lopen omdat de inwoners ons verwittigen via sociale media."